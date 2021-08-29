Світоліна виграла турнір WTA у Чикаго
Українка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації у Чикаго
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі турніру WTA у США Еліна Світоліна перемогла 59-ту ракетку світу Алізе Корне з Франції - 7:5, 6:4.
Матч тривав 2 год 2 хв. Українка двічі подала навиліт та реалізувала 6 з 6 брейк-поїнтів.
Світоліна виграла свій перший титул WTA у 2021 році. Загалом для українки цей титул став 16-м у кар'єрі.
Турнір WTA Chicago Women's Open
Фінал
29 серпня
Еліна Світоліна (Україна) - Алізе Корне (Франція) 7:5, 6:4
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Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
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