Світоліна виграла турнір WTA у Чикаго

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі турніру WTA у США Еліна Світоліна перемогла 59-ту ракетку світу Алізе Корне з Франції - 7:5, 6:4.

Матч тривав 2 год 2 хв. Українка двічі подала навиліт та реалізувала 6 з 6 брейк-поїнтів.

Світоліна виграла свій перший титул WTA у 2021 році. Загалом для українки цей титул став 16-м у кар'єрі.

Турнір WTA Chicago Women's Open

Фінал

29 серпня

Еліна Світоліна (Україна) - Алізе Корне (Франція) 7:5, 6:4

Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

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