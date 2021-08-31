Світоліна виграла стартовий матч US Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла канадійку Ребекку Маріно у першому колі Відкритого чемпіонату США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Нью-Йорку у матчі першого кола турніру "Великого шолому" українка переграла Ребекку Маріно з рахунком 6:2, 6:3.
Зустріч тривала 1 год. 4 хв. Українка зробила 2 подачі навиліт, припустилася 2 подвійних помилок та реалізувала 4 з 11 брейк-поїнтів. В активі Марино 6 ейсів та 1 реалізований брейк-поїнт з 5.
US Open
Перше коло
31 серпня
Еліна Світоліна (Україна) - Ребекка Маріно (Канада) 6:2, 6:3
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29 серпня Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації у Чикаго.
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