Світоліна здобула перемогу у другому колі US Open
У другому колі US Open перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла Ребеку Масарову
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Це була перша зустріч тенісисток. Матч тривав 1 годину та 17 хвилин, його двічі зупиняли через дощ. Світоліна зробила 3 подачі навиліт, виграла 10 геймів на своїй подачі.
В 1/16 фіналу US Open Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Олена Рибакіна - Каролін Гарсія.
Призовий фонд турніру складає понад $57 млн.
US Open
Друге коло
1 вересня
Еліна Світоліна (Україна) - Ребека Масарова (Швейцарія) 6:2 | 7:5
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29 серпня Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації у Чикаго.
31 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла канадійку Ребекку Маріно у першому колі Відкритого чемпіонату США.
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