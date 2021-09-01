Світоліна здобула перемогу у другому колі US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Це була перша зустріч тенісисток. Матч тривав 1 годину та 17 хвилин, його двічі зупиняли через дощ. Світоліна зробила 3 ​​подачі навиліт, виграла 10 геймів на своїй подачі.



В 1/16 фіналу US Open Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Олена Рибакіна - Каролін Гарсія.



Призовий фонд турніру складає понад $57 млн.

US Open

Друге коло

1 вересня

Еліна Світоліна (Україна) - Ребека Масарова (Швейцарія) 6:2 | 7:5

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