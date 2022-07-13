Українська влада демонструє надмірне захоплення Ізраїлем, а це шкодить нашим позиціям на Близькому Сході, – аналітикиня Золкіна

Про це в коментарі Еспресо заявила аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна, яка понад два місяці працювала експерткою в Катарі, на телеканалі "Аль Джазіра".

"На Близькому Сході треба лавірувати, маневрувати, бо наші союзники там не такі очевидні, як у Західному світі. А кого ми чуємо в риториці української влади, коли згадуємо Близький Схід? Тільки Ізраїль. Більше того, ми активно тиснемо на Ізраїль, намагаючись отримати бодай якусь підтримку, зброю, політичну позицію, але нічого з цього не отримуємо і навряд чи отримаємо, за винятком зміни візових правил.

При цьому орієнтація на Ізраїль дуже сильно б'є по наших позиціях на близькосхідному регіоні через хронічний арабо-ізраїльський конфлікт, який точиться роками. А це означає, що переважна більшість арабських країн – проти Ізраїлю. І, якщо ми в офіційній дипломатії постійно наголошуємо, що Україна повинна бути "другим Ізраїлем", що Ізраїль є нашим партнером і союзником, то ми повинні розуміти, що таким чином автоматично відсікаємо частину інших держав, які не розуміють, як вони можуть вписатися в таку схему і для чого їм взагалі Україну підтримувати", – каже Золкіна.

Вона наголошує – в арабських країнах Україні співчувають і на професійному, і на персональному рівні, а Росію вважають агресором, винною в конфлікті. Але на політичному рівні варто маневрувати.

"До мене підходили люди на телеканалі, ставили купу питань. Оці заяви "Україна стане другим Ізраїлем" змушують пояснювати, що, коли український посадовець каже, що ми будемо другим Ізраїлем, то йдеться про захоплення Ізраїлем винятково як військовою потугою, а не політикою Ізраїлю відносно Палестини. Пояснювати, що це – абсолютно різні речі, які не мають відношення одне до одного. Бо часом ми маємо дуже вузьке, тунельне мислення, коли йдеться про регіони, в яких ми мало працювали. Я би радила взагалі перестати називати Україну "другим Ізраїлем", а також пояснити, що Україна не підтримує окупацію палестинських земель (а ми їх на офіційному рівні не підтримуємо)", – зазначила Золкіна.

Аналітикиня переконана, що відстоювання українських інтересів в арабському світі дуже важливе, з огляду на видобування нафти і газу в Персидській затоці, що можуть стати альтернативою російським енергоресурсам.

Повний текст інтерв'ю в Марією Золкіною читайте на Еспресо згодом.

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