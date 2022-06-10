Українське громадянство треба заслужити, - Княжицький про паспорти для росіян-опозиціонерів

Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в ефірі програми "Говорить великий Львів".

"Я припускаю, що можуть зʼявитися люди, які виступлять проти Путіна, будуть переслідувані, будуть послідновно відстоювати територіальну цілісність, послідновно їх ненавидіти. Ми можимо цим людям дати прихисток, щоб їх захистити від тих, хто буде атакувати. Щоб потім їм вони повернулися назад зі своїм Путіним воювати. До чого тут громадянство? Громадянство - це право голосувати, обирати владу, впливати на політику, в тому числі й коштами. Але громадянство, крім цього, знання і любов до мови та культури, до українців, які мають демонструватися та засвідчуватиме протягом багатьох років. Мене особисто це обурює, як і загалом всі ці ідеї - як з Невзоровим, який ніякого відношення до України не має, і з Освянніковою, яка розповідає, що вона Ткачук", - сказав Княжицький.

Він навів приклад європейських країн або Ізраїля, де для отримання паспорта треба прожити на території країни 5 років та скласти державні іспити. А також запропонував давати українські паспорти етнічним українцям, які попри своєї волі опинилися за кордоном: "Якби ми залучили таких українців, які були вимушені прокинути Україну, або їхні батьки були вимушені покинути нашу державу після Другої світової війни, тікаючи від переслідувань. Або якби ми надали громадянство України та більшу допеомогу українцям у Польщі, які були переселені, або українцям в Румунії, які були розділені. Так, всіх цих людей ми маємо затягувати сюди. Але теж на тієї умови, що вони знають мову, історію і хочуть справді допомогти Україні", - підсумував народний депутат.