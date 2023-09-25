Українські агропідприємства від початку року отримали кредитів на 54,6 млрд грн

Проце повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Держава продовжує надавати підтримку для розвитку аграрного підприємництва.

За інформацією Мінагрополітики з початку року майже 11 тисяч українських агропідприємств одержали 54,6 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них 8,5 тис. підприємств профінансовано на 32,3 мільярда гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" .

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 10,2 млрд гривень виділено для 802 підприємства;

Вінницька – 5,1 млрд гривень – для 1 231;

Дніпропетровська – 4,85 млрд гривень – для 733;

Кіровоградська – 4,3 млрд гривень – для 1 507;

Одеська – 3,8 млрд гривень – для 979.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" перед усім отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська – 3,7 млрд гривень виділено для 1 208 господарств;

Вінницька – 3,4 млрд гривень – для 963 господарств;

Одеська – 3,24 млрд гривень – для 789;

Київська – 3,06 млрд гривень – 652 господарств.

"Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва", - йдеться у повідомленні.