Українські агропідприємства від початку року отримали кредитів на 54,6 млрд грн
Майже 11 тисяч українських агропідприємств одержали на розвиток господарств 54,6 млрд грн кредитів. З них 8,5 тисяч підприємств - 32,3 млпд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9"
Проце повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
Держава продовжує надавати підтримку для розвитку аграрного підприємництва.
За інформацією Мінагрополітики з початку року майже 11 тисяч українських агропідприємств одержали 54,6 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них 8,5 тис. підприємств профінансовано на 32,3 мільярда гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" .
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 10,2 млрд гривень виділено для 802 підприємства;
- Вінницька – 5,1 млрд гривень – для 1 231;
- Дніпропетровська – 4,85 млрд гривень – для 733;
- Кіровоградська – 4,3 млрд гривень – для 1 507;
- Одеська – 3,8 млрд гривень – для 979.
За програмою "Доступні кредити 5-7-9" перед усім отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська – 3,7 млрд гривень виділено для 1 208 господарств;
- Вінницька – 3,4 млрд гривень – для 963 господарств;
- Одеська – 3,24 млрд гривень – для 789;
- Київська – 3,06 млрд гривень – 652 господарств.
"Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялось, що у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" від початку повномасштабного вторгнення було укладено 36,7 тисячі кредитних договорів на загальну суму 141,9 млрд гривень
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