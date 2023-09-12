За час війни українські підприємці отримали від банків кредити на суму понад 140 млрд гривень

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" було укладено 36,7 тисячі кредитних договорів на загальну суму 141,9 млрд гривень.

За цей час банки видали підприємцям кредити:

• на антивоєнні цілі – на суму 55,28 млрд гривень;

• для сільськогосподарських товаровиробників – 36,75 млрд гривень;

• як антикризові кредити – 7,94 млрд гривень;

• на інвестиційні цілі – 6,99 млрд гривень;

• як рефінансування попередньо отриманих кредитів – 4,06 млрд гривень.

Урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" діє з лютого 2020 року. З моменту її старту підприєці отримали від банків 71 013 кредитів на загальну суму 229,5 млрд грн.

З березня поточного року програма "Доступні кредити 5-7-9%" запрацювала і для підприємців із територій можливих бойових дій та деокупованих територій. Така ініціатива була розроблена Мінреінтеграції задля фінансової підтримки підприємств та економічного відновлення постраждалих регіонів.