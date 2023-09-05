Бізнес відновлюється: кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники

Про це інформує Міністерство економіки з посиланням на слова заступниці міністра Надії Бігун в етері телемарафону.

За словами Бігун, станом на початок літа кількість фізичних осіб-підприємців в Україні становить близько 2 мільйонів.

"І це навіть більший показник, ніж був у нас до повномасштабного вторгнення. Зараз маємо майже на 36 тисяч фізичних осіб-підприємців більше, ніж було до війни, в січні 2022 року", - розповіла Бігун.

Вона повідомила, що наразі економіка відновлюється і спостерігається зростання ВВП майже на 2,2%.

Заступниця міністра економіки наголосила, що зростання економіки важливе для України, оскільки коштом податкових надходжень від бізнесу фінансуються військові потреби.

"За перше півріччя до загального фонду державного бюджету надійшли доходи в обсязі 1,1 трлн гривень, з яких приблизно 787 мільярдів – це саме податки від бізнесу. Якщо порівнювати цей рік і минулий, то доходи загального фонду державного бюджету зросли приблизно на 20 відсотків. Це дуже гарний сигнал, що і надалі буде продовжуватися відновлення економіки, а його темп буде збільшуватись", - додала Бігун.