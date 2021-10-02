Українські біометричні документи мають 0,8 млн жителів ОРДЛО

Про це 2 жовтня 2021 року повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв, розповідає Еспресо.TV.



"Ми проводили звірки за даними і з'ясували, що на даний момент наших громадян, які отримали біометричні закордонні паспорти а також ID-картки близько 800 тисяч осіб з території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей", - цитують посадовця Новини Донбасу.



За його словами, зараз міністертвом розглядається можливість спрощеної процедури отримання паспорта громадянина України жителями ОРДЛО.



"Ми разом з Державною міграційною службу також розглядаємо впровадження комплексних послуг, щоб наші громадяни, навіть ті, хто не мають свідоцтво про народження, приїжджали і відразу ж отримували всі необхідні документи. Ми хочемо полегшити взаємодію з різними відомствами і скоротити термін отримання документів", - зазначив чиновник.



Попри це, можливість дистанційного подання документів на паспорт відсутня і навіть не розглядається.