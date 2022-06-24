Українські біженці отримають 1000 безкоштовних квитків на чемпіонат з тенісу у Вімблдоні

Про це пише TimeOut.

"Українські біженці, яких прийняли родини в районах Мертон і Вордсворт на півдні Лондона, отримують несподіваний літній подарунок. Англійський клуб, який проводить Чемпіонат з тенісу в Вімблдоні, дарує біженцям та їхнім прийомним сім’ям понад 1000 квитків на подію", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що близько 65 700 біженців прибули до Лондона з України, станом на 29 травня. Місцева влада Мертона прийняла понад 400 з них. Деякі з квитків були роздані біженцям минулого тижня на заході, який організували, щоб привітати нових мешканців району.

Елеонора Стрінгер, заступниця керівника ради Мертона, сказала, що район був радий "поділитися з нашими українськими гостями часткою хвилювання від чемпіонату Вімблдону".

Перший Вімблдонський чемпіонат був проведений у 1877 році. Тоді матчі проходили лише в індивідуальних чоловічих розрядах. Перше змагання було організоване в благодійних цілях — потрібно було зібрати гроші на ремонт газонокосарки.

На початку червня українським біженцям у Британії подарували 100 квитків на матч Уельс - Україна.

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