Українським біженцям подарують 100 квитків на матч Уельс - Україна, який відбудеться у Кардіффі
Футбольна асоціація Уельсу та уряд підтвердили, що 100 безкоштовних квитків отримають вимушено переміщені люди з України
Про це пише BBC.
Вирішальний матч за вихід на ЧС-2022 відбудеться 5 червня.
Українці, які жили в Уельсі до війни, закликали Футбольну асоціацію Уельсу дати квитки тим, хто переїхав через російське вторгнення.
"Це буде нагода для нас підтвердити нашу підтримку України, коли вона бореться з неспровокованим і жорстоким актом війни Росії", - сказав перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд.
Видання повідомляє, що квитки на стадіон Cardiff City Stadium вже розкупили. Також на гру запрошений посол України, а на українську команду чекатиме вітальне повідомлення, коли вона прибуде в аеропорт Кардіффа.
- Україна вийшла у фінал плей-офф у середу, обігравши Шотландію з рахунком 3-1 у Глазго, а тепер зіграє з Уельсом за місце на ЧС-2022 у Катарі.
- Уельс сподівається пройти кваліфікацію на турнір вперше з 1958 року. Україна вийшла на свій перший і єдиний чемпіонат світу в 2006 році.
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