Українські БПЛА вразили більшість намічених цілей у Росії, - ISW
Українські безпілотники, запущені минулої доби, ймовірно, уразили багато з намічених цілей у Росії, як це можна припустити, судячи з різниці у звітних даних
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські сили провели велику серію ударів по цілях в Росії в ніч з 29 на 30 грудня. Українські джерела у сфері безпеки повідомили західним та українським ЗМІ, що в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська.
Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.
Аналітики ISW зазначають, що розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з намічених цілей.
- 30 грудня в Росії повідомили про обстріли Бєлгородської, Брянської, Московської, Курської та Орловської областей: імовірною ціллю атаки став завод, який виготовляє комплектуючі для "іскандерів" та "панцирів".
- Того ж дня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито є загиблі та поранені. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
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