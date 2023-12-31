Українські БПЛА вразили більшість намічених цілей у Росії, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські сили провели велику серію ударів по цілях в Росії в ніч з 29 на 30 грудня. Українські джерела у сфері безпеки повідомили західним та українським ЗМІ, що в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.

Аналітики ISW зазначають, що розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з намічених цілей.