Українські десантники показали, як знищили росіян, їхні батарею артилерії, зброю й техніку на Херсонщині
На Херсонщині українські військові знищили з американських гаубиць М777 окупантів, російські батарею артилерії, скупчення зброї й техніки
Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
Українські військові зауважили, що на Херсонщині батарея артилерійського підрозділу ЗСУ 155-мм гаубиць М777 ефективно відпрацювала по росіянах.
"За словами командира підрозділу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдячуючи сучасним американським артилерійським зразкам всі цілі подавлені та знищені, а саме: артилерійська батарея, скупчення озброєнь та військової техніки загарбників", - наголосили десантники.
- 28 липня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами й одну базу російських окупантів.
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