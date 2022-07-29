Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

Українські військові зауважили, що на Херсонщині батарея артилерійського підрозділу ЗСУ 155-мм гаубиць М777 ефективно відпрацювала по росіянах.

"За словами командира підрозділу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдячуючи сучасним американським артилерійським зразкам всі цілі подавлені та знищені, а саме: артилерійська батарея, скупчення озброєнь та військової техніки загарбників", - наголосили десантники.

28 липня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами й одну базу російських окупантів.

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