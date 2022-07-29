ЗСУ знищили 3 бази РФ у Донецьку та одну в Чорнобаївці
За день, 28 липня, силами України знищено 4 склади з боєкомплектами та 1 базу російських окупантів
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 1 базу русні.
Три склади з боєкомплектами знищені у Донецьку, також один у Чорнобаївці.
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