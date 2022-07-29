ЗСУ знищили 3 бази РФ у Донецьку та одну в Чорнобаївці

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК і 1 базу русні.

Три склади з боєкомплектами знищені у Донецьку, також один у Чорнобаївці.

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