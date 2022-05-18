Українські десантники знищили російський безпілотник для коригування вогню
Українські військові знищили зенітно-ракетним комплексом "Стріла-10" російський БПЛА ZALA 421-08 для коригування вогню
Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ в телеграмі.
"Підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищено черговий російський БПЛА. Безпілотний літальний апарат російських окупантів ZALA 421-08 був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10"", - ідеться в повідомленні.
Такий тип безпілотників використовують для спостереження, цілевказування для забезпечення точних артилерійських обстрілів, коригування вогню тощо.
- 13 травня український десантник збив російський безпілотник для придушення GSM-зв'язку.
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