Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ в телеграмі.

"Підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищено черговий російський БПЛА. Безпілотний літальний апарат російських окупантів ZALA 421-08 був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10"", - ідеться в повідомленні.

Такий тип безпілотників використовують для спостереження, цілевказування для забезпечення точних артилерійських обстрілів, коригування вогню тощо.

13 травня український десантник збив російський безпілотник для придушення GSM-зв'язку.

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