Український десантник збив російський безпілотник для придушення GSM-зв'язку
Миколаївський десантник збив російський БПЛА комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр" для придушення GSM-зв'язку
Про це повідомило Міноборони України в телеграмі.
"Військовослужбовець розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї збив безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв‘язку", - зазначили в міністерстві.
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