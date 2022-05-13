Про це повідомило Міноборони України в телеграмі.

"Військовослужбовець розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї збив безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв‘язку", - зазначили в міністерстві.

12 травня ЗСУ збили вертоліт, ракету та 5 безпілотників.

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