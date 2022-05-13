Впродовж минулої доби Повітряні сили ЗСУ збили 1 вертоліт, 1 ракету та 5 безпілотників
12 травня Повітряні сили ЗСУ ліквідували 7 повітряних цілей
Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
"12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей: 5 БпЛА (Орлан-10), 1 вертоліт (Ка-52) та 1 крилату ракету.
Авіація Повітряних Сил та Супопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.
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