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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Впродовж минулої доби Повітряні сили ЗСУ збили 1 вертоліт, 1 ракету та 5 безпілотників

Впродовж минулої доби Повітряні сили ЗСУ збили 1 вертоліт, 1 ракету та 5 безпілотників

13 травня, 2022 п'ятниця
00:01
війна з Росією вертоліт

12 травня Повітряні сили ЗСУ ліквідували 7 повітряних цілей

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

"12 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей: 5 БпЛА (Орлан-10), 1 вертоліт (Ка-52) та 1 крилату ракету.

Авіація Повітряних Сил та Супопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.

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вертоліт
безпілотник
Повітряні Збройні Сили України
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