Українські фільми і серіали на Netflix, які варто подивитись

Фільми можна дивитись у кінотеатрах, а можна зручно влаштуватися вдома біля ноутбуку та переглядати кінострічки та серіали на стрімінгових платформах. Нетфлікс (Netflix) - це популярний сервіс потокового відео, що пропонує широкий вибір фільмів, серіалів, документальних стрічок та інших програм. Користувачі мають можливість дивитись контент через інтернет на різних пристроях, таких як телевізори, смартфони, комп'ютери або планшети, за умови підписки на цей сервіс.

Netflix також виробляє власний оригінальний контент, який доступний лише на цій платформі. Кількість його користувачі постійно збільшується, так за даними BBC, у червні 2023 року ця цифра складає 238 мільйонів підписників по всьому світу. Тому поява українського кіно на цій платформі – це чудова можливість для того, щоб в майбутньому залучати більше людей з різних країн до національного кіномистецтва. Вітчизняні фільми, які визнані низкою світових нагород, активно прокладають шлях до міжнародної публіки. Цей феномен підштовхує кінематографістів акцентувати увагу на глядачах за кордоном та піднімати престиж української кінематографії.

З вересня 2022 року компанія Netflix почала додавати до своєї платформи українські фільми та серіали, однак сьогодні перегляд кінострічок доступний лише на території України. Співпрацею з американською платформо займалися «Медіа Група Україна» та Film.ua Group.

Починаючи з вересня минулого року до жовтня 2023 року на платформі Netflix вже було представлено 45 українських фільмів та серіалів.

Українські фільми на Нетфлікс:

Дике поле (2018)

Зустріч однокласників (2019)

Чорний ворон (2019)

Бурштинові копи (2021)

Фокстер і Макс (2019)

Поводир (2014)

Мої думки тихі (2016)

Зима у вогні (2015)

Захар Беркут (2019)

Сторожова застава (2017)

Крути 1918 (2018)

Віддана (2019)

Сотка (2018)

Скажене весілля (2018)

Скажене весілля-2 (2019)

Скажене весілля-3 (2021)

Свінгери (2018)

Свінгери-2 (2019)

11 дітей з Моршина (2018)

Борщ. Секретний інгредієнт (2020)

Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке (2019)

Зірки за обміном (2021)

Пульс (2021)

Сусідка (2022)

Носоріг (2021)

Памфір (2022)

Нереальний КОПець (2021)

Я працюю на цвинтарі (2021)

Снайпер. Білий ворон (2021)

Клондайк (2022)

Максим Оса: золото Песиголовця (2022)

Мирний-21 (2023)

Люксембург, Люксембург (2023)

Українські серіали на Нетфлікс:

Слуга народу (2015)

Слуга народу-2 (2016)

Скажені сусіди (2022)

І будуть люди (2020)

Новенька (2019)

Секс, інста і ЗНО (2020)

Хазяїн (2022)