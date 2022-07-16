Українські лікарі виступили проти участі Росії на конгресі міжнародної наукової спільноти у Відні, - лікар-рентгенолог Гаврилюк
Завідувачка відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами НІР Оксана Гаврилюк вважає, що за російськими науковцями стоїть режим терору та смерті
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На міжнародному науковому конгресі у Відні щороку збираються десятки тисяч радіологів світу. Також були запрошені й радіологи з Росії. Позиція українських лікарів чітка: посібники терористів не мають право промови на конгресі у той час, коли російські бомби падають на українських дітей. Українські лікарі виступили проти участі представників Росії на конгресі міжнародної наукової спільноти", - наголосила Гаврилюк.
Також завідувачка відділення променевої діагностики додала, що російська наука закінчилася тоді, коли Росія почала бомбити Україну.
"Вимагаємо виключення Росії з цивілізованого ком’юніті. Вони нас вбивають онлайн, під час лекцій. Водночас коли лекторка з Москви читала презентацію про діток, Росія розбомбила Вінницю і повбивала дітей", - підкреслила Гаврилюк.
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