Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На міжнародному науковому конгресі у Відні щороку збираються десятки тисяч радіологів світу. Також були запрошені й радіологи з Росії. Позиція українських лікарів чітка: посібники терористів не мають право промови на конгресі у той час, коли російські бомби падають на українських дітей. Українські лікарі виступили проти участі представників Росії на конгресі міжнародної наукової спільноти", - наголосила Гаврилюк.

Також завідувачка відділення променевої діагностики додала, що російська наука закінчилася тоді, коли Росія почала бомбити Україну.

"Вимагаємо виключення Росії з цивілізованого ком’юніті. Вони нас вбивають онлайн, під час лекцій. Водночас коли лекторка з Москви читала презентацію про діток, Росія розбомбила Вінницю і повбивала дітей", - підкреслила Гаврилюк.

У Вінниці надзвичайники завершили розбирати зруйновані будівлі після ракетних ударів армії РФ. Одна людина вважається зниклою безвісти

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