Українські партизани в Москві пробралися на територію частини Росгвардії, - АТЕШ
Партизани руху "АТЕШ" провели успішний рейд вулицями Москви та знайшли частину Росгвардії. Агентам вдалося пробратися в частину та відзняти кілька матеріалів
Про це пише "АТЕШ".
"Наші агенти провели черговий успішний нічний рейд вулицями Москви. Цього разу нам на очі потрапила частина Росгвардії, розташованої на вул. Проєктований проїзд 4579, 56", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відзняті матеріали вже передані СОУ вивчення.
"На кадрах видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, але це лише спроби. Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух", - додали партизани.
Координати: 55.581100, 37.608922.
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