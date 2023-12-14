Українські партизани в Москві пробралися на територію частини Росгвардії, - АТЕШ

Про це пише "АТЕШ".

"Наші агенти провели черговий успішний нічний рейд вулицями Москви. Цього разу нам на очі потрапила частина Росгвардії, розташованої на вул. Проєктований проїзд 4579, 56", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відзняті матеріали вже передані СОУ вивчення.

"На кадрах видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, але це лише спроби. Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух", - додали партизани.

Координати: 55.581100, 37.608922.