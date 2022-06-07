Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Арабські країни Перської затоки можуть, наприклад, відродити сільське господарство у Судані, чи зроблять це ще десь, домовившись з якоюсь країною. Для того, щоб замінити постачання з України та Росії та зберегти свою продовольчу безпеку. Окрім того, вони будуть розширювати регіональну співпрацю. Бо ніхто не зацікавлений у соціальних протестах та поваленнях режимів. Тож ніхто сидіти склавши руки не буде. Відтак незалежно від того, як буде розвиватись ситуації в Україні, наші позиції на світовому ринку зернових культур можуть погіршитись", - сказав Данилов.



Експерт додав, що станом на тепер країни світу, які були залежні від постачань з України та Росії, шукають різних альтернатив.



"Зараз всі намагаються накопичити якісь резерви, бігають по світу, аби хоч десь прихопити зерна та олії, щоб був 4-5 місячний запас", - сказав він.



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