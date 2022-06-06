Путін може використати відкриті у Чорному морі шляхи експорту зерна для нападу на Одесу, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не вірить в обіцянки російського диктатора Володимира Путіна не використовувати шляхи для вивезення українського зерна для нападу на Одесу
Про це Кулеба написав у twitter.
"Путін каже, що не буде використовувати торговельні шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну – за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні", – переконаний Кулеба.
- 3 червня Володимир Путін запевнив, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна за кордон та запропонував кілька шляхів його експорту.
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