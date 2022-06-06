Про це Кулеба написав у twitter.

"Путін каже, що не буде використовувати торговельні шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну – за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні", – переконаний Кулеба.

3 червня Володимир Путін запевнив, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна за кордон та запропонував кілька шляхів його експорту.

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