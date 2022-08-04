Українські приватні компанії готові виробляти баражуючі боєприпаси для ЗСУ, - співвласник виробника безпілотників

Про це в ефірі Еспресо сказав співвласник виробничо-інноваційної компанії "Девіро", яка виробляє безпілотники Денис Чередніченко.

Він розповів, на якому етапі розробка баражуючих боєприпасів для української армії на основі БПЛА.

"Праця над цим ведеться. Цей зразок уже пройшов визначальні відомчі випробування. Ми є співвиконавцями у цьому проєкті. Основний етап розробки вівся компанією Ukrspecsystems. Ми зі свого боку зробили необхідну переробку планеру, пристосували його для цього зразку", - сказав Чередніченко.

За його словами, все готово для того, щоб запустити повномасштабне серійне виробництво цьогозразку.

"Він вже є готовим для подальшого використання. Зараз іде мова щодо контрактування і отримання замовлення на виготовлення цього зразка - кількість, терміни та інше. Вирішуються більш робочі питання", - підсумував підприємець.