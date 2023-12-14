Українські проєкти на Netflix за пів року переглядали понад 4 млн годин
На стрімінговій платформі Netflix впродовж першого півріччя 2023 року користувачі з усього світу дивились українські фільми та серіали близько 4 мільйонів годин
Про це повідомила найбільша у Східній Європі група компаній у сфері кіно- і телепродакшна FILM.UA Group із посиланням на звіт стрімінгового сервісу.
"Усього Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, і українські проєкти посіли серед них достойне місце", — кажуть у FILM.UA Group.
Зокрема, серед українських продуктів є:
- комедійний політичний серіал "Слуга народу";
- воєнно-драматичний серіал "Я – Надія";
- драматичний серіал-епопея "І будуть люди";
- трагікомічний серіал "Спіймати Кайдаша";
- комедійна мелодрама "Свінгери";
- комедійна кінотрилогія "Скажене Весілля";
- стрічка "Люксембург, Люксембург";
- мелодраматичний серіал "Новенька";
- документальний фільм "Зима у вогні";
- детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса: золото Песиголовця";
- комедійна драма "Я працюю на цвинтарі".
"Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів", — наголосили в компанії.
- На початку жовтня стало відомо, що Netflix інвестував в український контент декілька мільйонів доларів.
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