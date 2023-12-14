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Головна Культура Українські проєкти на Netflix за пів року переглядали понад 4 млн годин

Українські проєкти на Netflix за пів року переглядали понад 4 млн годин

14 грудня, 2023 четвер
23:55
Культура Netflix

На стрімінговій платформі Netflix впродовж першого півріччя 2023 року користувачі з усього світу дивились українські фільми та серіали близько 4 мільйонів годин

Про це повідомила найбільша у Східній Європі група компаній у сфері кіно- і телепродакшна FILM.UA Group із посиланням на звіт стрімінгового сервісу.

"Усього Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, і українські проєкти посіли серед них достойне місце", — кажуть у FILM.UA Group.

Зокрема, серед українських продуктів є:

  • комедійний політичний серіал "Слуга народу";
  • воєнно-драматичний серіал "Я – Надія";
  • драматичний серіал-епопея "І будуть люди";
  • трагікомічний серіал "Спіймати Кайдаша";
  • комедійна мелодрама "Свінгери";
  • комедійна кінотрилогія "Скажене Весілля";
  • стрічка "Люксембург, Люксембург";
  • мелодраматичний серіал "Новенька";
  • документальний фільм "Зима у вогні";
  • детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса: золото Песиголовця";
  • комедійна драма "Я працюю на цвинтарі".

"Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів", — наголосили в компанії.

  • На початку жовтня стало відомо, що Netflix інвестував в український контент декілька мільйонів доларів.
Світ
Кіно
Netflix
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