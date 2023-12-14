Українські проєкти на Netflix за пів року переглядали понад 4 млн годин

Про це повідомила найбільша у Східній Європі група компаній у сфері кіно- і телепродакшна FILM.UA Group із посиланням на звіт стрімінгового сервісу.

"Усього Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, і українські проєкти посіли серед них достойне місце", — кажуть у FILM.UA Group.

Зокрема, серед українських продуктів є:

комедійний політичний серіал "Слуга народу";

воєнно-драматичний серіал "Я – Надія";

драматичний серіал-епопея "І будуть люди";

трагікомічний серіал "Спіймати Кайдаша";

комедійна мелодрама "Свінгери";

комедійна кінотрилогія "Скажене Весілля";

стрічка "Люксембург, Люксембург";

мелодраматичний серіал "Новенька";

документальний фільм "Зима у вогні";

детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса: золото Песиголовця";

комедійна драма "Я працюю на цвинтарі".

"Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів", — наголосили в компанії.