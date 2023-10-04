Netflix інвестував в український контент декілька мільйонів доларів, - співзасновник FILM.UA Group
Співзасновник FILM.UA Group Сергій Созановський оцінює інвестиції стрімінгового сервісу Netflix в український контент у понад декілька мільйонів доларів
Про це пише Forbes Ukraine.
"Більш точні цифри не можу сказати, але це дуже великі суми", – додав Созановський.
За його словами, великі інвестиції в національний контент означають не лише повагу до України.
"Національний контент досягнув рівня, коли він добре працює на різних майданчиках, це комерційно привабливо. Можливо, колись Netflix опублікує дані переглядів національного контенту. Вони вражають, – наголосив співзасновник FILM.UA Group.
Для порівняння, у виробництво південнокорейських серіалів, фільмів і шоу протягом наступних чотирьох років Netflix планує інвестувати $2,5 млрд.
- Крім того, наприкінці серпня воєнна екшн-драма Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" увійшла в топ-10 українського Netflix: фільм вибився у лідери за кількістю переглядів.
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