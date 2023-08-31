Фільм "Мирний-21" увійшов у топ-10 українського Netflix
Воєнна екшн-драма Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" увійшла в топ-10 українського Netflix: фільм вибився у лідери за кількістю переглядів
Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.
"Стрічка Ахтема Сеітаблаєва на стрімінговому сервісі Netflix стала доступна 23 серпня, і за короткий термін фільм встиг вибитися у лідери за кількістю переглядів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що українська екшн-драма "Мирний-21" посіла шосте місце у рейтингу Netflix "Топ-10 фільмів сьогодні (Україна)".
У Держкіно нагадали, що фільм створено ISTMEN FILMS за їхньої спільно з UA Production підтримки. Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.
Довідково. "Мирний-21" - історія про довіру і її відсутність на тлі подій, які розгортаються на Луганщині початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму Луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну.
- 8 грудня 2022 року з'явився тизер воєнної драми Сеітаблаєва "Мирний-21". Над фільмом працювали три сценаристи: актори Ярослав Яріш та Сергій Касторних, а також Анатолій Коцюрба - чинний полковник Державної прикордонної служби.
- 22 лютого стрічка Ахтема Сеітаблаєва, яка зобразила опір прикордонників Луганщини влітку 2014 року, вийшла в українському прокаті.
- 27 лютого гурт Бумбокс спільно з Сергієм Жаданом презентували кліп на саундтрек до воєнної екшн-драми "Мирний-21".
- 4 вересня українську воєнну екшн-драму "Мирний-21" покажуть у столиці Естонії. Опісля відбудеться зустріч з режисером фільму Ахтемом Сеітаблаєвим.
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