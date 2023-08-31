Фільм "Мирний-21" увійшов у топ-10 українського Netflix

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

"Стрічка Ахтема Сеітаблаєва на стрімінговому сервісі Netflix стала доступна 23 серпня, і за короткий термін фільм встиг вибитися у лідери за кількістю переглядів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що українська екшн-драма "Мирний-21" посіла шосте місце у рейтингу Netflix "Топ-10 фільмів сьогодні (Україна)".

У Держкіно нагадали, що фільм створено ISTMEN FILMS за їхньої спільно з UA Production підтримки. Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.

Довідково. "Мирний-21" - історія про довіру і її відсутність на тлі подій, які розгортаються на Луганщині початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму Луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну.