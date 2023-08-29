У Таллінні покажуть українську стрічку "Мирний-21"

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

"Показ пройде в рамках Українського кіноклубу в Естонії 4 вересня о 18:00 в Таллінні в кінотеатрі Сипрус (Vana-Posti 8). Фільм демонструватиметься українською мовою з англійськими субтитрами. А після перегляду ви матимете змогу поставити запитання відомому українському режисеру Ахтему Сеітаблаєву", - йдеться у повідомленні.

Перед тим, як показувати фільм, глядачам презентують документальну стрічку-новелу "Culture vs War. Ахтем Сеітаблаєв", яка є частиною проєкту "Культура проти війни". Його ініціювала Асоціація "Дивись українське" задля документування та донесення правди про російське повномасштабне вторгнення в Україну через історії боротьби відомих митців, що пішли до лав ЗСУ та поставили творчість на паузу, щоб захищати Батьківщину.

"Показ організовано Асоціацією українських організацій в Естонії спільно з ISTMEN FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та UA Production та за сприяння Посольства України в Естонії. Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution", - додали в Держкіно.

Довідково. "Мирний-21" - історія про довіру і її відсутність на тлі подій, які розгортаються на Луганщині початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму Луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну.