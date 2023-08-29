У Таллінні покажуть українську стрічку "Мирний-21"
У Таллінні, столиці Естонії, 4 вересня покажуть українську воєнну екшн-драму "Мирний-21", опісля відбудеться зустріч з режисером фільму Ахтемом Сеітаблаєвим
Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.
"Показ пройде в рамках Українського кіноклубу в Естонії 4 вересня о 18:00 в Таллінні в кінотеатрі Сипрус (Vana-Posti 8). Фільм демонструватиметься українською мовою з англійськими субтитрами. А після перегляду ви матимете змогу поставити запитання відомому українському режисеру Ахтему Сеітаблаєву", - йдеться у повідомленні.
Перед тим, як показувати фільм, глядачам презентують документальну стрічку-новелу "Culture vs War. Ахтем Сеітаблаєв", яка є частиною проєкту "Культура проти війни". Його ініціювала Асоціація "Дивись українське" задля документування та донесення правди про російське повномасштабне вторгнення в Україну через історії боротьби відомих митців, що пішли до лав ЗСУ та поставили творчість на паузу, щоб захищати Батьківщину.
"Показ організовано Асоціацією українських організацій в Естонії спільно з ISTMEN FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та UA Production та за сприяння Посольства України в Естонії. Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution", - додали в Держкіно.
Довідково. "Мирний-21" - історія про довіру і її відсутність на тлі подій, які розгортаються на Луганщині початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму Луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну.
- 8 грудня 2022 року з'явився тизер воєнної драми Сеітаблаєва "Мирний-21". Над фільмом працювали три сценаристи: актори Ярослав Яріш та Сергій Касторних, а також Анатолій Коцюрба - чинний полковник Державної прикордонної служби.
- 22 лютого стрічка Ахтема Сеітаблаєва, яка зобразила опір прикордонників Луганщини влітку 2014 року вийшла в українському прокаті.
- 27 лютого гурт Бумбокс спільно з Сергієм Жаданом презентували кліп на саундтрек до воєнної екшн-драми "Мирний-21".
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