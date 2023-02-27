Жадан та Бумбокс представили кліп на саундтрек до фільму "Мирний-21"

Про це повідомила пресслужба Держкіно у понеділок, 27 лютого.

"З 22 лютого 2023 року в національний прокат вийшла воєнна екшн-драма "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва. Сьогодні творці презентували кліп на OST "Правда", в основі якого кадри з фільму. Пісню створили Андрій Хливнюк ("Бумбокс"), який написав приспів, Сергій Жадан, який є автором куплетів, та Усеін Бекіров, який створив музику та аранжування", - йдеться у повідомленні.

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Відомо, що стрічка "Мирний-21" розповідає про події, що відбулися на прикордонні Луганщини у червні 2014 року. Тоді російські спецслужби та бойовики підбурювали бійців луганського прикордонного загону зрадити Україну, повторивши кримський сценарій: захопити українські території без бою.