Жадан та Бумбокс представили кліп на саундтрек до фільму "Мирний-21"
Гурт Бумбокс спільно з Сергієм Жаданом презентували кліп на саундтрек до воєнної екшн-драми Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21"
Про це повідомила пресслужба Держкіно у понеділок, 27 лютого.
"З 22 лютого 2023 року в національний прокат вийшла воєнна екшн-драма "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва. Сьогодні творці презентували кліп на OST "Правда", в основі якого кадри з фільму. Пісню створили Андрій Хливнюк ("Бумбокс"), який написав приспів, Сергій Жадан, який є автором куплетів, та Усеін Бекіров, який створив музику та аранжування", - йдеться у повідомленні.
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Відомо, що стрічка "Мирний-21" розповідає про події, що відбулися на прикордонні Луганщини у червні 2014 року. Тоді російські спецслужби та бойовики підбурювали бійців луганського прикордонного загону зрадити Україну, повторивши кримський сценарій: захопити українські території без бою.
- 13 грудня стало відомо, що волонтер, письменник і поет Сергій Жадан озвучив другий епізод "Книги-мандрівки. Нескорені" – "Воїни зі сталі", який присвячений захисникам Маріуполя.
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