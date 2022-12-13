Відео з'явилося 13 грудня на ютуб-каналі "Книга-мандрівка. Україна".

"Сталеве серце Маріуполя не припиняє битися. У бункерах заводу "Азовсталь" його зберегли військові полку "Азов", морські піхотинці, бійці тероборони, солдати, медики та цивільні. З початку березня і до 20 травня майже без їжі, води, медикаментів та боєприпасів близько 3 тис. бійців боронили український Маріуполь і зупинили російські війська, що рухалися на Київ та Одесу. Усі вони, живі та полеглі, забрали серце міста з собою. Їхня самопожертва врятувала Україну. І доки останній воїн не вийде з російського полону, боротьба триває", - йдеться в анотації.

У шостому сезоні заплановано 20 серій присвячених Нескореним: "Людям, подіям, втратам та здобуткам, завдяки яким ми зберегли державність".

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Кожен з епізодів - історія від першої особи, яку озвучують відомі українці, зокрема Сергій Жадан, Остап Ступка, alyona alyona, Христина Соловій.

"Чому Україна не здалася такій могутній Росії? Чому українці та росіяни не один народ? Чому українці нескорені? Кожен епізод просто та зрозуміло відповість на всі складні запитання", - пишуть в анотації автори проєкту.

Довідково. З 2019 року йде робота над "Книгою-мандрівкою" - вебсеріалом, заснованим на нереальних подіях і реальних особистостях. Автори проєкту наголошують, що їхня мета донести українцям захват і задоволення від історій, а не дрімоту.

Над проєктом працює команда Books&Cartoons та Green Penguin у співпраці з Міністерством закордонних справ України.

Раніше, 2 жовтня стало відомо, що у німецькому видавництві Suhrkamp Verlag вийшла нова книжка Сергія Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харковом: Новини про переживання війни").

Права на переклад роману "Інтернат" Жадана продали на 26 мов.

20 жовтня український письменник Сергій Жадан отримав польську премію Серхіо де Молла за внесок у боротьбу за права людини.

Лавреатом Премії миру 2022 від Німецької асоціації видавців і книгорозповсюджувачів став Сергій Жадан.