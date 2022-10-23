Сергій Жадан отримав Премію миру від німецьких книгарів

Про це в себе у facebook повідомила директорка музейного комплексу "Мистецький арсенал" Олеся Островська.

"Жадан отримав Премію миру Німецького книговидавництва. Перед ним цю премію отримували Мартін Бубер, Герман Гессе, Карл Ясперс, Януш Корчак, Лешек Колаковскі, Астрід Ліндрен, Сюзан Зонтаг, Орхан Памук, Маргарет Етвуд", - йдеться в дописі.

Раніше, 2 жовтня стало відомо, що у німецькому видавництві Suhrkamp Verlag вийшла нова книжка Сергія Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харковом: Новини про переживання війни").

Права на переклад роману "Інтернат" Жадана продали на 26 мов.

20 жовтня український письменник Сергій Жадан отримав польську премію Серхіо де Молла за внесок у боротьбу за права людини.