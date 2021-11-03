Українські розробники представили нову біржу криптовалют Qmall
Нову українську криптовалютну біржу Qmall представили на десятій міжнародній конференції BlockchainUA
Про це пише РБК-Україна.
"У основі біржі лежить унікальне, розроблене нами технічне рішення, випробуване на інших торгових майданчиках, що фігурують у рейтингу ТОП 100 CoinMarketCap. Тепер ми застосовуємо його в українському проекті", - сказав засновник проекту Богдан Прилепа.
Його співзасновник Микола Удянський зазначив, що вони вирішили реалізовувати такий комерційний продукт саме в Україні, і впевнені в його успіху.
"У розробку рішення ми вклали понад 3 млн доларів за чотири роки. Я впевнений, що він знайде свою аудиторію, оскільки на ринку, крім нас, є ще два гравці - і це складно назвати конкуренцією", - сказав Удянський.
Розробники кажуть, що поштовхом до створення криптобіржі стали проблеми із закордонними біржами: заморозки рахунків, часто неможливо отримати кошти, складнощі із вирішенням юридичних питань.
Крім того, за їхніми словами, робота з криптовалютою в Україні дасть більші гарантії безпеки інвестування.
- Нагадаємо, в Україні готується законопроєкт про узаконення криптоактивів і віртуальної гривні.
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