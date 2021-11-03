Українські розробники представили нову біржу криптовалют Qmall

Про це пише РБК-Україна.



"У основі біржі лежить унікальне, розроблене нами технічне рішення, випробуване на інших торгових майданчиках, що фігурують у рейтингу ТОП 100 CoinMarketCap. Тепер ми застосовуємо його в українському проекті", - сказав засновник проекту Богдан Прилепа.



Його співзасновник Микола Удянський зазначив, що вони вирішили реалізовувати такий комерційний продукт саме в Україні, і впевнені в його успіху.



"У розробку рішення ми вклали понад 3 млн доларів за чотири роки. Я впевнений, що він знайде свою аудиторію, оскільки на ринку, крім нас, є ще два гравці - і це складно назвати конкуренцією", - сказав Удянський.



Розробники кажуть, що поштовхом до створення криптобіржі стали проблеми із закордонними біржами: заморозки рахунків, часто неможливо отримати кошти, складнощі із вирішенням юридичних питань.



Крім того, за їхніми словами, робота з криптовалютою в Україні дасть більші гарантії безпеки інвестування.

Нагадаємо, в Україні готується законопроєкт про узаконення криптоактивів і віртуальної гривні.