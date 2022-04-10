Українські спортсмени продали свої медалі і зібрали понад $80 тис. на потреби ЗСУ та біженців
Українські спортсмени зібрали понад $80 тис. на благодійних аукціонах з продажу своїх медалей, ці кошти направлять на потреби ЗСУ та біженців
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За "золото" Паралімпійських ігор-2020 веслувальника Сергія Ємельянова біржа криптовалют WhiteBIT запропонувала $30 тис. На виручені кошти паралімпієць з Полтавщини планує закупити військове екіпірування для української армії.
"Бронза" каратиста Станіслава Горуни, яку українець здобув на літніх Олімпійських іграх у Токіо, була продана за $20,5 тис. Її покупцем виявився житель Японії, тому олімпійська медаль повертається до господарів змагань.
Золоту медаль чемпіонату світу U-20 нападника Данила Сікан придбав клуб "Ганза", де і грає форвард. Команда другого німецького дивізіону купила медаль українця в рамках серії благодійних аукціонів World Sports For Ukraine за $32 тис.
"Збройні Сили та народ України щиро вдячні хлопцям за жест доброї волі! Разом переможемо!", - наголошують в ЗСУ.
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