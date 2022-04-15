Українські та світові експерти відстежують нафтові маршрути, щоб не дати Росії обійти санкції, – радник президента

Про це розповів радник Президента України з економічних питань Олег Устенко The Economist.



Група міжнародних та українських експертів аналізують шляхи поставок російських енергоносіїв. Інформацію про маршрути танкерів з російською нафтою відстежують за допомогою програмного забезпечення, а також дані надходять від урядовців різних країн і навіть розвідки.



За словами Устенка, програма аналізує різні дані щодо танкерів: вантаж, який заявлено, маршрут і страхові дані. Можна навіть побачити тоннаж вантажу на борту судна та зрозуміти, чи є підозра, що на борту може бути більше вантажу, ніж заявлено.



Ніколи раніше діяльність океанських суден не була такою пильною увагою, зауважує Устенко.

Експерти вже виявили поставки казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти, зауважив Олег Устенко. Відповідні уряди отримують попередження.