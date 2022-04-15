Українські та світові експерти відстежують нафтові маршрути, щоб не дати Росії обійти санкції, – радник президента
Група українських і міжнародних експертів моніторить реальний вплив санкцій проти Росії, відстежує танкери з російською нафтою завдяки спеціальним технологіям, аби не дати їм піти в обіхд санкцій
Про це розповів радник Президента України з економічних питань Олег Устенко The Economist.
Група міжнародних та українських експертів аналізують шляхи поставок російських енергоносіїв. Інформацію про маршрути танкерів з російською нафтою відстежують за допомогою програмного забезпечення, а також дані надходять від урядовців різних країн і навіть розвідки.
За словами Устенка, програма аналізує різні дані щодо танкерів: вантаж, який заявлено, маршрут і страхові дані. Можна навіть побачити тоннаж вантажу на борту судна та зрозуміти, чи є підозра, що на борту може бути більше вантажу, ніж заявлено.
Ніколи раніше діяльність океанських суден не була такою пильною увагою, зауважує Устенко.
Експерти вже виявили поставки казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти, зауважив Олег Устенко. Відповідні уряди отримують попередження.
- Нагадаємо, ЄС готує нафтове ембарго проти Росії після другого туру виборів у Франції.
- Нещодавно Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії в Польщу. Закон передбачає, зокрема, введення ембарго на імпорт вугілля з Росії, а також можливість заморожування активів суб’єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.
- Раніше рішення запровадити ембарго на російські газ і нафту підтримала також Ірландія.
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