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Українські виробники зброї просять уряд та РНБО не розкривати місцезнаходження та виробничі плани підприємств на час воєнного стану

16 листопада, 2023 четвер
12:48
Суспільство Засідання РНБО

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) просить на час воєнного стану не розголошувати дані ані державних, ані приватних оборонних підприємств. Зокрема, їхнє місцезнаходження, розташування виробничих потужностей, які зазначаються у реєстрах, фінансові та виробничі плани, податкові відомості, банківські операції, митні декларації та інші відомості про юридичні особи

Із відповідним листом до РНБО, Кабінету міністрів та парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся Голова Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський. 

"Перебування держави в стані війни вимагають суттєвого перегляду системи організації публікації відомостей про оборонні підприємства України в умовах воєнного стану. У зв'язку з цим, ми пропонуємо розробити нормотворчі ініціативи, шляхом розроблення проєктів рішень Уряду та винести їх на розгляд Кабінету Міністрів", - зазначається в документі. 

В Асоціації переконані, що враховуючи стратегічне значення підприємств оборонно-промислового комплексу для обороноздатності держави, доступ до даних щодо оборонних підприємств повинні мати тільки ті посадові  особи, які пройшли спецперевірку та підготовку, в тому числі для роботи з таємною та конфіденційною інформацією. 

"Ми віримо, що спільними зусиллями ми зможемо досягти надійного забезпечення національної безпеки та збільшимо розвиток оборонної промисловості України", - наголосив Пашинський. 

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