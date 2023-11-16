Українські виробники зброї просять уряд та РНБО не розкривати місцезнаходження та виробничі плани підприємств на час воєнного стану

Із відповідним листом до РНБО, Кабінету міністрів та парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся Голова Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський.

"Перебування держави в стані війни вимагають суттєвого перегляду системи організації публікації відомостей про оборонні підприємства України в умовах воєнного стану. У зв'язку з цим, ми пропонуємо розробити нормотворчі ініціативи, шляхом розроблення проєктів рішень Уряду та винести їх на розгляд Кабінету Міністрів", - зазначається в документі.

В Асоціації переконані, що враховуючи стратегічне значення підприємств оборонно-промислового комплексу для обороноздатності держави, доступ до даних щодо оборонних підприємств повинні мати тільки ті посадові особи, які пройшли спецперевірку та підготовку, в тому числі для роботи з таємною та конфіденційною інформацією.

"Ми віримо, що спільними зусиллями ми зможемо досягти надійного забезпечення національної безпеки та збільшимо розвиток оборонної промисловості України", - наголосив Пашинський.