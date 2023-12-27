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Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб

27 грудня, 2023 середа
20:05
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку українські війська відбили 27 атак РФ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 грудня.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки", - пишуть у ЗСУ.

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Ворог завдав 67 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура. 

Ситуація на фронті та обстріли території України

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Нововасилівка, Володимирівка, Попівка Сумської області; Лосівка, Бочкове, Красне Перше Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та східніше Іванівки Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник, за підтримки авіації, безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційного удару біля Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку силами оборони відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безрезультатних атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Преображенки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької  області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Берислав, Херсон та Станіслав Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного Маяку, Зміївки та Новоберислава Херсонської області.

"Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безрезультатних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - відзначають у Генштабі.

Удари по росіянах

Протягом доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. 

Підрозділи ракетних військ уражено 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів противника. 

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