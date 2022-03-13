Українські військові біля Гостомеля знищили понтонну переправу окупантів
Підрозділи Збройних сил знищили понтонну переправу, яку намагалися встановити російські окупаційні війська поблизу Гостомеля.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, передає Еспресо.TV.
"У районі Гостомеля орки вирішили навести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації! Смерть ворогам!", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, нацгвардійці ліквідували диверсантів поблизу одного з населених пунктів в зоні ООС.
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