Нацгвардійці ліквідували диверсантів поблизу одного з населених пунктів в зоні ООС

Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії, передає Еспресо.TV.



Як зазначається, усіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю для здійснення своїх ворожих задумів і намагалися пройти до одного із населених пунктів.





"Гвардійці разом зі Збройними Силами та іншими складовими сектору безпеки і оборони продовжують захищати територіальну цілісність і суверенітет України на всіх напрямках", - додається у повідомленні.







Фото: Національна гвардія України

Нагадаємо, РФ для перекидання в Україну стягує військових з Вірменії, Сирії та Сербії.