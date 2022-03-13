Нацгвардійці ліквідували диверсантів поблизу одного з населених пунктів в зоні ООС
Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували диверсійно-розвідувальну групу ворога біля одного із населених пунктів у районі проведення Операції об'єднаних сил.
Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії, передає Еспресо.TV.
Як зазначається, усіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю для здійснення своїх ворожих задумів і намагалися пройти до одного із населених пунктів.
"Гвардійці разом зі Збройними Силами та іншими складовими сектору безпеки і оборони продовжують захищати територіальну цілісність і суверенітет України на всіх напрямках", - додається у повідомленні.
Фото: Національна гвардія України
- Нагадаємо, РФ для перекидання в Україну стягує військових з Вірменії, Сирії та Сербії.
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