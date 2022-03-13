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Головна війна з Росією РФ для перекидання в Україну стягує військових з Вірменії, Сирії та Сербії, – Генштаб

РФ для перекидання в Україну стягує військових з Вірменії, Сирії та Сербії, – Генштаб

13 березня, 2022 неділя
13:42
війна з Росією РФ Сирія

Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує наступ проти України у шести напрямках. Також з метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину військових з Вірменії, Сирії та Сербії

Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України, передає Еспресо.TV.

Так, противник продовжує наступальну операцію проти України на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках. Окупанти проводять заходи відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснюють підготовку до продовження наступальних дій.

На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням.

Також військові РФ продовжують здійснюювати ракетно-бомбові удари та артилерійське ураження об’єктів цивільної інфраструктури українських міст Чернігова, Сум, Миколаєва, Маріуполя, Авдіївки, Волновахи та передмість великих населених пунктів по всій території України, а також по угрупуваннях військ Збройних Сил України.

"В ході перегрупування військ противника здійснюється підготовка додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України. Так, за наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102- ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій. До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України", - зазначили у Генштабі.

Крім того, з метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну. Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).
 
При цьому на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Однак військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною, тож зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку.

Ворогом проводиться також повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України.

На Поліському напрямку противник визначеним складом сил утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Наразі активних наступальних дій не проводить. Ворог здійснює спроби налагодити систему матеріально-технічного забезпечення та відновлює бойову техніку. На території Республіки Білорусь в районі н.п. Кулічиха, за 17 км від Державного кордону України, ворогом розгорнуто базу ремонту та відновлення військової техніки.

На Сіверському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу Центрального воєнного округу утримує позиції поблизу населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не веде, основні зусилля зосередив на вдосконаленні системи логістичного забезпечення угруповання.

На напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95, продовжує заходи із перегрупування військ, поповнення запасів та ведення розвідки. Противник перейшов до оборони та утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ та введення додаткових підрозділів, противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва.

На Слобожанському напрямку ворог визначеним складом сил здійснює утримання позицій в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Сватове, Куп’янськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин. Продовжує формування додаткових підрозділів, закріплюється на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою блокування Харкова та захоплення міста Ізюм. Активних наступальних дій не відзначено, за винятком міста Ізюм, де противник намагається оволодіти населеним пунктом.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник утримує позиції в районі населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Новотроїцьке та Гуляйполе.

За підтримки армійської авіації намагається розвинути наступ на Волноваському напрямку. Війська противника оволоділи населеними пунктами Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка та були зупинені на невигідних рубежах.
Окупанти здійснюють вогневий вплив по позиціях наших військ в районі Сєвєродонецька. За підтримки артилерії здійснили штурмові дії та оволоділи східними околицями населеного пункту Рубіжне.

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Активно здійснює повітряну розвідку. Продовжує просування в напрямку на Кривий Ріг. Протягом доби окупанти продовжили просування в напрямку на Архангельське та Нововоронцовка, але були зупинені.

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українські військові
наступ
російські окупанти
Генштаб ЗСУ
війна новини
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