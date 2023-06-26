Українські військові отримали "поштовх" у наступі на Бахмутському напрямку, - розвідка Британії
Британська розвідка вважає, що у рамках великого контрнаступу Україна активізувала свої наступальні операції навколо Бахмута в Донецькій області
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що під час операції за участю кількох бригад українські сили просунулися як на північному, так і на південному флангах Бахмута.
"Існує мало свідчень того, що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах, від Бахмута до східного берега річки Дніпро, на відстані понад 200 км", - повідомляють у міноборони Британії.
- У понеділок, 26 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.
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