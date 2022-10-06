Українські військові підняли Державний прапор над Боровою на Харківщині
Військові спецпідрозділу KRAKEN підняли український прапор над Боровою Харківської області
Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.
"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України KRAKEN успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області — підняли прапор над містом!" - наголосили в заяві.
У розвідці нагадали росіянам, що Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина й Крим - це Україна.
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