Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України KRAKEN успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області — підняли прапор над містом!" - наголосили в заяві.

У розвідці нагадали росіянам, що Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина й Крим - це Україна.

3 жовтня українські захисники звільнили Борову в Ізюмському районі Харківської області.

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