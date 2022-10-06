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Українські військові підняли Державний прапор над Боровою на Харківщині

6 жовтня, 2022 четвер
09:29
війна з Росією Над Боровою підняли український прапор

Військові спецпідрозділу KRAKEN підняли український прапор над Боровою Харківської області

Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України KRAKEN успішно провели дерашизацію населеного пункту Борова Харківської області — підняли прапор над містом!" - наголосили в заяві.

У розвідці нагадали росіянам, що Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина й Крим - це Україна.

  • 3 жовтня українські захисники звільнили Борову в Ізюмському районі Харківської області.

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