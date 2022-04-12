Українські військові відбили атаку російських диверсантів, що видавали себе за евакуйованих цивільних, - ОК "Південь"

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Оперативного командування "Південь".

"На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. Але у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" додали, що на Миколаївщині перевдягнені загарбники на трьох цивільних авто намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців з метою скоїти диверсію.

"Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши п'ятьох своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 43 одиниці техніки та 6 повітряних цілей

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