Українські військові відбили атаку російських диверсантів, що видавали себе за евакуйованих цивільних, - ОК "Південь"
Загарбники намагаються покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку і закріпитися по адмінкордонах Херсонщини
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Оперативного командування "Південь".
"На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. Але у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства", - йдеться у повідомленні.
В ОК "Південь" додали, що на Миколаївщині перевдягнені загарбники на трьох цивільних авто намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців з метою скоїти диверсію.
"Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши п'ятьох своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою", - зазначили у пресслужбі.
- Нагадаємо, захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 43 одиниці техніки та 6 повітряних цілей
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