Українські військові вмикали на частотах пілотів РФ похоронний марш в перші дні повномасштабної війни, - управління РЕБ
Очільник головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко розповів, що в перші дні російського повномасштабного вторгнення українські військові вмикали похоронний марш на частотах пілотів РФ
Про це Павленко розповів в інтерв'ю УП.
За його словами, в перші дні війни, коли авіація противника літала в районі Києва, українські військові для радіоподавлення вмикали в ефірі росіян похоронний марш, тож вони були змушені змінювати частоти.
"Основним підтвердженням того, що радіоподавлення успішне, є те, що противник перестроюється на інші частоти. До речі, в перші дні війни, коли "орки" літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації противника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво. 10 секунд – зміна. Позитивний ефект одразу", - зазначив Павленко.
Очільник головного управління РЕБ та кібербезпеки також розповів, яким чином оцінюють ефективність роботи РЕБ. Він відзначив, що вона вимірюється у відсотках: якщо вдалося подавити всі радіолінії противника, то ефективність становить 100% і зв'язок вважається зірваним, якщо 70% - порушеним, 50% - ускладненим.
Павленко пояснив ефект від радіоподавлення на прикладі російського "Орлана-10".
"Щоб навести артилерію на ціль, "Орлан" повинен в ході прольоту побачити район, який його цікавить, зосередитися на цьому районі, провести зйомку, потім передати інформацію про те, що виявив, після цього відкоригувати перший артилерійський удар. Для цього потрібне безперервне управління "Орланом". А в режимі нашого радіоподавлення саме цього в нього немає. Тобто він продовжує літати, не зупиниться, не впаде, не вибухне в повітрі. Він буде літати і чекати, поки припиниться вплив РЕБ", - пояснив полковник.
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