Командир роти ударних БПЛА розповів, як ЗСУ протидіють дронам РФ
Сили оборони добре налаштовують системи радіоелектронних розвідки та боротьби для протидії російським безпілотникам
Про це розповів командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в Еспресо.
За його словами, напрям дронів перспективний і пріоритетний, адже ефективно виявляє й уражає ворожі цілі. Він зауважив, що важливо знати, які комплектувальні до БПЛА РФ виготовляє сама, а які отримує з-за кордону, а також у якій кількості.
"Саме тому Сили оборони, розуміючи виклики з погляду застосування БПЛА дальнього, середнього, ближнього радіусу дії, достатньо потужно налаштовують систему РЕР, яка допомагає виявляти їх на ранній стадії, а також засоби вогневого ураження та РЕБ-удалення, які пригнічують частоти керування, заземлити безпілотники. На будь-яку дію є протидія", - наголосив він.
- У на 12 серпня російські військові випустили по території України п'ять ворожих безпілотників. Українська ППО знищила три дрони.
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