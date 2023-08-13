Про це розповів командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в Еспресо.

За його словами, напрям дронів перспективний і пріоритетний, адже ефективно виявляє й уражає ворожі цілі. Він зауважив, що важливо знати, які комплектувальні до БПЛА РФ виготовляє сама, а які отримує з-за кордону, а також у якій кількості.

"Саме тому Сили оборони, розуміючи виклики з погляду застосування БПЛА дальнього, середнього, ближнього радіусу дії, достатньо потужно налаштовують систему РЕР, яка допомагає виявляти їх на ранній стадії, а також засоби вогневого ураження та РЕБ-удалення, які пригнічують частоти керування, заземлити безпілотники. На будь-яку дію є протидія", - наголосив він.