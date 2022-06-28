Українські військові вже освоюють передові системи ППО NASAMS

Про це в твіттері пише журналіст Politico Пол Маклірі.

"Чи отримує Україна систему протиповітряної оборони NASAMS? Напевне, так. Адже мені повідомили, що українські військові вже навчаються ними користуватись", – написав Маклірі.

Норвезький зенітно-ракетний комплекс NASAMS – перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням. Основне призначення системи – знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких погодних умов. На відстані до 40 км NASAMS вражає цілі на висоті до 16 км.