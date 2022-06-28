Українські військові вже освоюють передові системи ППО NASAMS
Українські бійці проходять навчання щодо користування зенітно-ракетними системами NASAMS середньої та великої дальності
Про це в твіттері пише журналіст Politico Пол Маклірі.
"Чи отримує Україна систему протиповітряної оборони NASAMS? Напевне, так. Адже мені повідомили, що українські військові вже навчаються ними користуватись", – написав Маклірі.
Норвезький зенітно-ракетний комплекс NASAMS – перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням. Основне призначення системи – знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких погодних умов. На відстані до 40 км NASAMS вражає цілі на висоті до 16 км.
- Нагадаємо, 27 червня The New York Times повідомила, що США закуплять для України передову систему протиповітряної оборони NASAMS. Обладнання оплатять з фонду екстреного фінансування, виділеного конгресом для допомоги Україні.
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