Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів
Українські Сили спецоперацій захопили кілька російський БТР і гармату МСТА-Б з боєкомплектом
Про це заявило командування ССО.
"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР. Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями", - ідеться в повідомленні.
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