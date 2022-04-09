Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів

Про це заявило командування ССО.



"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР. Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями", - ідеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше ССО знищили російський ЗРК "Бук" і зачистили місцевість від окупантів.

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