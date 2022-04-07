Українські артилеристи знищили російський ЗРК "Бук"

Про це заявили ССО ЗСУ.



"В одному з операційних районів група Сил спеціальних операцій ЗС України провела пошук та виявила ЗРК "Бук". Після чого оператори навели вогонь артилерії на техніку окупанта. А згодом приступили до зачистки місцевості. Під час неї, наші воїни пересвідчилися у результативності своєї роботи, знайшовши залишки знищеного "звіра" пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ССО ЗСУ захопили кілька одиниць ворожої ППО, зокрема ЗРК "Бук".

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