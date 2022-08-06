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Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-30"
Бійці 54-ї ОМБр ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-30"
Про це повідомий Стратком ЗСУ в телеграмі.
"54-та ОМБр приземлила ординський "Орлан-30"", - зазначили у відомстві.
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