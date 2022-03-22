Українські військові знищили підрозділи морпіхів РФ, яких готували для штурму Одеси, – речник оперативного штабу Одеської ОВА

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



"Морпіхи, що мали десантуватися на узбережжі Одеси, знищені і гниють під Миколаєвом та Маріуполем. А залишки тих підрозділів ще підуть на корм чорноморським бичкам. І така доля кожного загарбника", – розповів він.

Нагадаємо, у понеділок, 21 березня, два російські військові кораблі здійснили обстріл Одеси з моря.

Також повідомляли, що практично всі перекинуті з'єднання морської піхоти РФ уже воюють у боях на території України.