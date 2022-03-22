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Українські військові знищили підрозділи морпіхів РФ, яких готували для штурму Одеси, – речник оперативного штабу Одеської ОВА

22 березня, 2022 вiвторок
10:23
війна з Росією морпіхи РФ

Війська ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти Росії, яких готували для штурму Одеси

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
 

"Морпіхи, що мали десантуватися на узбережжі Одеси, знищені і гниють під Миколаєвом та Маріуполем. А залишки тих підрозділів ще підуть на корм чорноморським бичкам. І така доля кожного загарбника", – розповів він. 

  • Нагадаємо, у понеділок, 21 березня, два російські військові кораблі здійснили обстріл Одеси з моря.
  • Також повідомляли, що практично всі перекинуті з'єднання морської піхоти РФ уже воюють у боях на території України.

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Одеса
морпіхи
війна новини
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