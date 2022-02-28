Українські військові знищили російський літак, який обстріляв Сартану
Українські військові знищили ворожий літак російських окупантів, який чотири рази обстріляв селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя
Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
"Наші шановні військові - Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов" знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя", - зазначив він.
- Нагадаємо, 28 лютого російська авіація обстріляла селище Сартану, що під Маріуполем на Донеччині.
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