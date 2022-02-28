Українські військові знищили російський літак, який обстріляв Сартану

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.



"Наші шановні військові - Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов" знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя", - зазначив він.



Нагадаємо, 28 лютого російська авіація обстріляла селище Сартану, що під Маріуполем на Донеччині.