Авіація окупантів обстріляла Сартану
Сьогодні, 28 лютого, російська авіація обстріляла селище Сартану, що під Маріуполем на Донеччині.
Про це повідомила у Фейсбуці Маріупольська міська рада.
"Ранок 28 лютого для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів, працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.
Наразі оцінюються масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських військових по мирному населенню грецького селища Сартана.
"Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо", – наголошують у дописі.
- Нагадаємо, станом на 06:00 28 лютого росіяни продовжують обстрілювати житлові будинки, важливі об'єкти інфраструктури, але українські військові відбивають їхні атаки
- Українська армія продовжує відстоювати нашу державу і збільшує втрати російської армії агресора. Вбито і поранено вже 4,5 тис російських військових.
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