Авіація окупантів обстріляла Сартану

Про це повідомила у Фейсбуці Маріупольська міська рада.

"Ранок 28 лютого для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів, працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Наразі оцінюються масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських військових по мирному населенню грецького селища Сартана.

"Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо", – наголошують у дописі.

Нагадаємо, станом на 06:00 28 лютого росіяни продовжують обстрілювати житлові будинки, важливі об'єкти інфраструктури, але українські військові відбивають їхні атаки

Українська армія продовжує відстоювати нашу державу і збільшує втрати російської армії агресора. Вбито і поранено вже 4,5 тис російських військових.